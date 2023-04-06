Aydın BŞB filede Sarıyer önünde

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AYDIN, (DHA)MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonun bitimine 4 hafta kala 22 maçta 9 galibiyetle 9'uncu sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 10 galibiyetle tek basamak üzerinde Play-Off 2. Etap hattında bulunan Sarıyer Belediyespor'a konuk olacak. İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi'ndeki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Aydın temsilcisi, rakibini yenerek Play-Off şansını sürdürmeye çalışacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-04-06 11:15:48



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