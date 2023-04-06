Bakan Vahit Kirişci: Örtü altı üretim alanı 811 bin dekara çıktı



Hande NAYMAN/AYDIN, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2002 yılında iktidara geldiklerinde Türkiye'de toplam 540 bin dekar sera ve örtü altı üretim alanı olduğunu belirterek, "Bu son 20 yılda yüzde 50 arttı. 811 bin dekara çıktı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için Aydın'a geldi. Bakan Kirişci, programı kapsamında ilk olarak Sultanhisar ilçesindeki kış çileği hasadına katıldı. Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kirişci, "Üretmek Anadolu insanının irfanında, özünde olan bir faaliyet. Tarımsal üretim de bu coğrafyanın olmazsa olmazı. İnsanlık da tüm dünya da fark etti ki tarım, stratejik ve vazgeçilmez bir sektör. Aydınımız tabii ki bu manada örnek, öncü şehirlerimizin başında geliyor. Pek çok üründe ilk dörtte, beşte yer alıyor. Başarıları her daim olan ve devam eden bir şehrimiz. Çilek denildiğinde de Aydın´ımız gerek iç pazar gerekse ihracat için üretim yapıyor. Biz göreve geldiğimiz günden beri ısrarla ve inatla, 'Kent tarımı' diyoruz. Tarım hiçbir zaman ihmal edilemez. Ancak, kırsalı terk edip, kentlere göç eden insanlarımızın ihtiyaçlarını da dikkate alarak bizim kırsalda üretmeye devam ediyor olmamız lazım" dedi.

'ÖRTÜ ALTI ALAN 811 BİN DEKARA ÇIKTI'

Aydın'ın jeotermal kaynaklarına dikkat çeken Bakan Kirişci, "Aydın jeotermal altyapısı nedeniyle ve yıllardır üretimden kaynaklı tecrübeleri nedeniyle önemli bir ilimiz. Türkiye'de 2002 yılında iktidara geldiğimizde toplam 540 bin dekar sera alanımız, örtü altı alanımız vardı. Bu son 20 yılda yüzde 50 arttı. 811 bin dekara çıktı. 811 bin dekarlık üretim alanında 9 bin 400 dekarlık kısmı jeotermal" diye konuştu.

Türkiye'nin jeotermal potansiyeli nedeniyle Avrupa'da 1'inci, dünyada 7'nci sırada olduğuna dikkat çeken Bakan Kirişci, "Bu gücünü mutlaka üretimde kullanması gerekiyor. Jeotermalden elektrik üretelim, sağlıkla ilgili yararlanalım, ev ısınmalarında yararlanalım ama mutlaka tarımda da ısıtma için kullanalım. Biz bunları destekliyoruz. Özellikle de Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kapsamında jeotermali de işin içine katarak destek vermeye çalışıyoruz. Çok başarılı örnekleri var" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Hande NAYMAN

2023-04-06 13:29:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.