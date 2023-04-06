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Öğrenci, öğretmen ve velilerin kesilen saçları kanser hastalarına peruk oldu

DHA

Öğrenci, öğretmen ve velilerin kesilen saçları kanser hastalarına peruk oldu


Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde meme kanserini yenen sınıf öğretmeni Feride Öztekin (44) tarafından başlatılan 'Saçım Saçın Olsun' kampanyasında, 31 öğrenci, 5 veli ve 1 öğretmenin kesilen saçları 5 kanser hastasına peruk oldu. 
Efeler Ticaret Odası İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Feride Öztekin, 7 yıl önce meme kanserine yakalandı. Teşhis koyulduktan bir hafta sonra ameliyat olan Öztekin, yaklaşık 1 yıl boyunca tedavi gördü. Öztekin, bu süreçte görevine de devam edemedi. Zorlu bir tedavi sürecinin ardından Öztekin, kanseri yenip, tekrar görevinin başına döndü.
Yaşadığı tecrübeden yola çıkan Öztekin, kanser hastalarını mutlu etmek için Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'nin Onkoloji Bölümü'nde etkinlikler düzenlemeye başladı. 2019 yılında 1-7 Nisan Kanser Haftası'nda okulda farkındalık yaratmak isteyen Öztekin, kanser hastalarına saçlarını hediye edip onları mutlu etmek için 'Saçım Saçın Olsun' adı altında bir proje başlattı. Başlattığı proje ile 2020 yılında 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında düzenlenen 'Saçım Saçın Olsun' kampanyasına katılan 31 öğrenci, 5 veli ve 1 öğretmen saçlarını kestirerek bağışta bulundu. Kesilen saçlar Aydın Berberler ve Kuaförler Odası'na peruk yapılması için götürüldü. Oda Başkanı Serhan Avşar'ın sponsor olduğu peruklar yapıldı. Yapılan 5 peruk bugün Andan Menderes Üniversitesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören 5 kadına teslim edildi. Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'nde yapılan programa projenin mimarı Feride Öztekin, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Serhan Avşar ve yönetimi ve öğrenciler katıldı.
'SAÇIN KADIN İÇİN NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNU BİLİYORUM'
Saçın bir kadın için ne kadar değerli olduğunu bildiğini ifade eden Feride Öztekin, şöyle konuştu.
"2017 yılında meme kanseri olduğumu öğrendim. Tedavi süreci yaşadım ve hastalığım geçeli 5 yıl oldu. Daha sonra onkolojiyle bir gönül bağım oldu. Buraya sadece kontrollere geliyorum. Okulumuzda öğretmen ve öğrencilerle birlikte farkındalık yaratmak için bazı projeler yapıyoruz. Öğrenciler veliler ve öğretmenlerde saçlarını bağışlıyor. Onlardan peruk yaparak buradaki hastalara hediye ediyoruz. 2020 yılında yoğun bir katılımla saçlarını bağışlayanlar oldu. Pandemiden dolayı saçları peruk yapılması için teslim edemedik. Süreç biraz uzadı 3 yıl sonra teslim etmek nasip oldu. Onların o mutluluğunu görmek beni de çok mutlu ediyor. Bir onkoloji hastası olarak saçın bir kadın için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Bana da öğretmen arkadaşlarım peruk hediye etmişlerdi ve çok mutlu olmuştum. Öğrencileri bu projeye dahil ettik. Büyüdüklerinde bu kadar duyarlı olmalarını umut ediyoruz. Saçını bağışlayan birçok öğrencimiz mezun oldu. Burada olan birkaç öğrenciyi getirdik" dedi.
ANNEMİN SÖZÜNÜ DİNLEMEDİM
6'ncı sınıf öğrencisi Büşra Baysoy, "Saçlarımı kestireceğim zaman babam ve anneme sormuştum. Babam izin verdi ama annem 'kestirme' dedi. Babam 'Kökü sende gerisi önemli değil' demişti. Ben de annemi dinlemedim ve saçlarımı 3 yıl önce kestirdim. Dün akşam kesilen saçlarımdan peruk yapıldığı haberini alınca çok mutlu oldum. O zaman 3'üncü sınıfa gidiyordum. Şu an 6'ncı sınıfa gidiyorum. Saçımı kestirdiğim için hiç pişman değilim yine kestirim duyarlı olmaya devam edeceğim" diye konuştu.   
'PERUĞU ALINCA HEYACANLANDI'
Peruğu alınca duygulanan Ayşegül Madanoğlu, "Kadınlar için uzun ve zor bir süreç. Bu peruklar bize moral olacak. Bir yıldan beri burada tedavi görüyorum. Peruk benim için büyük sürpriz oldu" dedi. Projenin sponsoru olan Aydın Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Serhan Avşar ise "Aydın Ticaret Odası İlkokulu'ndan gönüllü çocuklarımızın bağışladığı saçlarını peruk haline dönüştürdük. Tedavi gören hastalarımız moral olmasını istedik. Hepsine Allah şifa versin" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-04-06 15:59:34

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