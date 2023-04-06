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Bakan Vahit Kirişci: Örtü altı üretim alanı 811 bin dekara çıktı (2)

DHA

Bakan Vahit Kirişci: Örtü altı üretim alanı 811 bin dekara çıktı (2)


DEMOKRASİ ŞEHİTLERİNİ ANDI
Bakan Kirişci, programı kapsamında Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Programda AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Partili ilçe belediye başkanları yer aldı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Kirişci, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, "35 ilimizde sektör paydaşlarımızla bir arada olduk. Bugün inşallah 36'ncısını gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede Aydınımız'dayız. Aydınımız gerek sahip olduğu orman varlıkları, gerekse de tarımsal üretim kabiliyetleri ve kapasitesi nedeniyle bizim için önemli bir kent. Bir taraftan da 14 Mayıs'ta milletimiz sandığa gidecek" dedi. Adnan Menderes'in demokrasi adına verdiği mücadeleye de değinen Bakan Kirişci, "Bugün eğer demokrasi varsa bu demokrasiyi cengaverlere borçluyuz. Canını feda eden demokrasi şehitlerine borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.
'AYDIN'A 38 MİLYAR TL'LİK TARIMSAL DESTEK'
Bakan Kirişci, valilik programı sonrasında AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Kirişci burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı'na adım atıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda tarım ve orman alanında neleri hedefliyoruz bütün bunları katılımcı kardeşlerimizle istişare edeceğiz. Onların görüşlerini alacağız. O görüşlerin etkisi ve katkısıyla kendi çalışmalarımıza biçim vereceğiz. Aydın tarımı, turizmi ve sanayisi öne çıkmış olan bir şehrimiz. Sıralamalarda ilklerde olan bir şehrimiz. Aydınlı çiftçimiz üretiyor. Ürettikleriyle Türkiye'mizi doyuruyor, yurt dışında da tarım ve gıda alanında çok önemli destek sağlamış oluyor. Biz de Aydın'ın bu durumunu bildiğimiz için son 20 yılda 38 milyar TL'ye yakın tarımsal destek ve yatırımları gerçekleştirdik. Aydın bunu hak ediyor çünkü üretiyor" dedi.
'NİYETLERİ BELLİ'
14 Mayıs seçimlerine değinen Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Önemli bir süreç var. Bu tarih bizi tam 73 yıl öncesine götürüyor çünkü 73 yıl önce Aydın'ın evladı demokrasiye inanmış, hukuk devletinin üstünlüğüne inanmış bir siyaset insanı başbakanlık makamında bulunmuş, hizmetlerinin karşılığı olarak da bu ülke için canını feda ettirmiş, darağacına çıkmış, bunun bedelini ödemiş bir demokrasi şehidi Adnan Menderes'in 'Yeter söz milletindir' dediği 14 Mayıs'tı. Tevafuken önümüzde bir 14 Mayıs var. Demokrasi ve hukuk devletinden yana olanlarla, bu ülkenin sadece kendi coğrafyasında değil dünyada da küresel bir oyuncu olmasını isteyenlerle, bundan rahatsız olup başka çevrelerle iş tutanların, bu ülkenin yeniden karanlık günlere dönmesini arzu edenlerin, onların iş birlikçilerinin kararlarının sandığa yansıyacağı gün olacaktır 14 Mayıs. Biz aziz milletimizin bu konudaki kararlılığına güveniyoruz. Bunlara geçit vermeyeceğini biliyoruz. Artık bu ülkeyi bölmek isteyenlerle olan aleni iş birliklerine de duyan duymayan herkes şahit. Kandil'in uzantısı olan HDP'nin seçimle ilgili bildirisine baktığınız zaman her şey açık ve aşikar. Niyetleri belli bunların. Bu niyetlerini de gerçekleştireceklerine dair umutları var. O umutları boşa çıkaracak olan siz kıymetli Aydınlı kardeşlerim ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıdır. Biz gerekli cevabın sandıkta verileceğine ve bu ülkenin bundan sonraki yüzyılı için yeni bir başlangıçla yoluna devam edeceğine inanıyoruz."
'HİÇBİR ÜLKEYE RABBİM BÖYLE BİR AFETİ YAŞATMASIN'
Kahramanmaraş merkezli depremden iki gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aydın programında olduğunu söyleyen Bakan Kirişci, "Vatandaşlarımızın müthiş bir ilgisi vardı. Belki de tarihe geçecek kalabalık Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman olduğu gibi bağrına bastı. İki gün sonra 6 Şubat depremini yaşadık. İki ayı geride bıraktık. 50 binden fazla vatandaşımızı Rahmet-i Rahman'a uğurladık. 110 binden fazla yaralımız var. Devletimiz büyük. Hükümetimiz kararlı ve hızlı adımlarını atıyor. Yaralar hızla sarılıyor. Artık bugün konteyner kentleri de yavaş yavaş konuşmaktan uzaklaşır ve kalıcı konutlara geçmeyi konuşur hale geldik. Bilhassa da inşallah bayramdan önce bir kısım köy evleri teslim edilmiş olacak. Dost düşman hiçbir ülkeye Rabbim böyle bir afeti yaşatmasın. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.
BAKAN KİRİŞCİ, YENİ TARIM YASASINA DİKKAT ÇEKTİ
Bakan Kirişci, "Tarım orman alanında önemli bir paket mecliste yasalaştı. Yasalaşan mevzuatla birlikte Türkiye'de artık planlı tarım dönemi hayata geçmiş olacak. Kimin neyi ne kadar istediği değil, bu ülkenin ihtiyaçlarını dikkate alarak hangi ürünün nasıl üretilmesi gerektiğini bu kanun söylüyor. Üretilenleri üretim kalitesi standardı itibariyle alıcı konumundakileri de mutlu edecek bir planlı dönem yürürlüğe girdi. Dün itibariyle bu kanun Resmi Gazete'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayıyla yayınlandı. Herkesin mutlu olduğu bir sistem hayata geçmiş olacak. Tam da bu Türkiye'de tarım alanında bir devrimdir. Tıpkı diğer alanlarda da Türkiye'ye ilkleri yaşatan AK Parti Hükümeti, bu kez tarım ve orman alanında 9 kanun ve 40 maddelik paketin yasalaşmasının bir sonucu olarak inşallah çok daha tertipli bir sistemi kurmuş olacağız" diye konuştu. (DHA)
Hande NAYMAN / AYDIN, (DHA)-
DHA-Genel Türkiye-Aydın Hande NAYMAN
2023-04-06 16:29:03

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