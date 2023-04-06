Bakan Kirişci: Örtü altı üretim alanı 811 bin dekara çıktı (4)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci: Örtü altı üretim alanı 811 bin dekara çıktı (4)

DHA

Bakan Kirişci: Örtü altı üretim alanı 811 bin dekara çıktı (4)


DEPREMZEDELERLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Aydın programı kapsamında depremzede vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Kirişci, "Yerle yeksan eden depremi yaşayanlarımız yaşadı ama hepimiz hissettik. 14 milyona yakın vatandaşımız doğrudan etkilendi. Sınırı aşan bir deprem olduğunu gördük. Fay uzunluğu 500 kilometre olan ve bu yönüyle de diğer depremlerden ayrışan bir felaket. Geride kalanlar olarak birbirimizle olan dayanışmamız çok önemliydi. Önce vatandaşlarımızın enkaz altından çıkarılması için çaba sarf edildi. İnsani ihtiyaçlar karşılandı. Çadırlar, konteynerkentler kuruldu. Şimdi de Allah izin verirse kent merkezlerinde bir yıl sonra, kırsalda da çok daha erken evler yapılıp depremzede kardeşlerimize teslim edilecek. Millet olmak işte böyle bir şey. El ele verdik. Elimizde ekmeğimiz varsa bunu bölüştük. Millet büyük olunca devletimiz de güçlü oluyor. Hepimizin her zaman teyakkuz halinde olması gerekli tedbirleri alması elzemdir. Rabbim bu aziz mübarek günlerde inşallah yaşadığımız sıkıntıların geride kalacağı aydınlık günleri bize nasip eder. Özellikle depremzede kardeşlerimize sesleniyorum. Biz kaleleri asla boş bırakmayacağız. Kendi topraklarımıza geri dönmemiz gerekiyor çünkü o topraklar biz varsak bir değer, anlam ifade ediyor" dedi. (DHA)Hande NAYMAN/ AYDIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Hande NAYMAN
2023-04-06 21:05:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kirişci: Örtü altı üretim alanı 811 bin dekara çıktı (3)
YEREL HABERLER Bakan Kirişci: Örtü altı üretim alanı 811 bin dekara ...
2 arkadaşı kaçırıp döverek, sattıkları evi üzerlerine geçirtip zorla senet imzalatan 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 2 arkadaşı kaçırıp döverek, sattıkları evi üzerlerine ...
GÜNCELLEME - Kuşadası'nda darp ve yağma suçlamasıyla yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kuşadası'nda darp ve yağma suçlamasıyla ...
Bakan Kirişci, Aydın'da tarım sektörü temsilcileriyle buluştu:
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Aydın'da tarım sektörü temsilcileriyle ...
Bakan Vahit Kirişci: Örtü altı üretim alanı 811 bin dekara çıktı (2)
YEREL HABERLER Bakan Vahit Kirişci: Örtü altı üretim alanı 811 bin ...
Bakan Kirişci, Aydın'da açıklamalarda bulundu:
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Aydın'da açıklamalarda bulundu:
Öğrenci, öğretmen ve velilerin kesilen saçları kanser hastalarına peruk oldu
YEREL HABERLER Öğrenci, öğretmen ve velilerin kesilen saçları kanser ...
Bakan Vahit Kirişci: Örtü altı üretim alanı 811 bin dekara çıktı
YEREL HABERLER Bakan Vahit Kirişci: Örtü altı üretim alanı 811 bin ...
Kuşadası'nda darp ve yağma suçlamasıyla 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda darp ve yağma suçlamasıyla 6 kişi ...
Aydın BŞB filede Sarıyer önünde
YEREL HABERLER Aydın BŞB filede Sarıyer önünde
Germencik'te tele takılan kuş kurtarıldı
YEREL HABERLER Germencik'te tele takılan kuş kurtarıldı
73 yıl hapisle aranan hırsızlık hükümlüsü kadın yakalandı
YEREL HABERLER 73 yıl hapisle aranan hırsızlık hükümlüsü kadın ...
Kuşadası'nda üst aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda üst aramasında uyuşturucu bulunan ...
Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın'daki uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi ...
Söke'de baraj şantiyesinden kum satan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Söke'de baraj şantiyesinden kum satan 2 kişi ...
Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.