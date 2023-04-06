Bakan Kirişci: Örtü altı üretim alanı 811 bin dekara çıktı (4)



DEPREMZEDELERLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Aydın programı kapsamında depremzede vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Kirişci, "Yerle yeksan eden depremi yaşayanlarımız yaşadı ama hepimiz hissettik. 14 milyona yakın vatandaşımız doğrudan etkilendi. Sınırı aşan bir deprem olduğunu gördük. Fay uzunluğu 500 kilometre olan ve bu yönüyle de diğer depremlerden ayrışan bir felaket. Geride kalanlar olarak birbirimizle olan dayanışmamız çok önemliydi. Önce vatandaşlarımızın enkaz altından çıkarılması için çaba sarf edildi. İnsani ihtiyaçlar karşılandı. Çadırlar, konteynerkentler kuruldu. Şimdi de Allah izin verirse kent merkezlerinde bir yıl sonra, kırsalda da çok daha erken evler yapılıp depremzede kardeşlerimize teslim edilecek. Millet olmak işte böyle bir şey. El ele verdik. Elimizde ekmeğimiz varsa bunu bölüştük. Millet büyük olunca devletimiz de güçlü oluyor. Hepimizin her zaman teyakkuz halinde olması gerekli tedbirleri alması elzemdir. Rabbim bu aziz mübarek günlerde inşallah yaşadığımız sıkıntıların geride kalacağı aydınlık günleri bize nasip eder. Özellikle depremzede kardeşlerimize sesleniyorum. Biz kaleleri asla boş bırakmayacağız. Kendi topraklarımıza geri dönmemiz gerekiyor çünkü o topraklar biz varsak bir değer, anlam ifade ediyor" dedi. (DHA)Hande NAYMAN/ AYDIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Hande NAYMAN

2023-04-06 21:05:58



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