Nazilli Belediyespor'un rakibi Düzcespor

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NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3 maçlık galibiyet serisi sonrası geçen hafta deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 yenilen Eşin Group Nazilli Belediyespor yarın sahasında Düzcespor'la kozlarını paylaşacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Ahmet Çevik düdük çalacak. Nazilli Belediyespor'da sarı kart cezalıları Furkan ve Mert Özyıldırım müsabakada forma giyemeyecek. Ligde 38 puanla 11'inci basamakta olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Mesut Toros, Düzcespor karşılaşmasını kazanmak için ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarını belirtti.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2023-04-08 11:18:53



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