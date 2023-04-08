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Bitcoin Safiye ve eşinin 'Hakkımızdaki haberler kaldırılsın' talebine mahkemeden ret

DHA

Bitcoin Safiye ve eşinin 'Hakkımızdaki haberler kaldırılsın' talebine mahkemeden ret


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra 135'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan Safiye Gökçe Yüce (43) ile eşi Oğuzhan Yüce´nin (48), yargılama sürerken, 27 internet sitesinde kendileriyle ilgili çıkan haberlerin kaldırılması için mahkemeye avukatları aracılığıyla yaptıkları başvuruya ret kararı çıktı. Bunun üzerine Yüce çifti, bu defa duruşmaların basına kapalı olarak yapılması talebinde bulundu.
Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce, yaklaşık 6 yıl önce eşi Oğuzhan Yüce'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Yüce, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi Bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına Bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı.
TELEFONLARI AÇMAYINCA DOLANDIRILDIKLARINI ANLADILAR
Safiye Gökçe Yüce, Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi. Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyen Yüce, 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu. Safiye Gökçe Yüce'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 27'si, avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Yüce'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 Bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi. Mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Yüce'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da bazı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Safiye Gökçe Yüce'nin Aydın'da 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı belirlendi.
OTOYOL GİŞELERİNDE YAKALANDI
Safiye Gökçe Yüce her yerde aranırken bir ihbar, Bursa polisini harekete geçirdi. İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir kara yolu Bursa gişelerinde 8 Kasım 2019 tarihinde, saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçe Yüce´yi, durdurup, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından Aydın'a getirilen Yüce, tutuklandı. Yüce 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra 10 Mart 2020 tarihinde yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı. 1 yıl sonra elektronik kelepçe çıkarıldı.
Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce hakkında dolandırıcılık suçundan 27 kez ayrı ayrı 1 yıldan 5 yıla kadar toplam 135'er yıl hapis cezası istemiyle Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
'HAKKIMIZDAKİ HABERLER KALDIRILSIN, DURUŞMALARA BASINA KAPALI OLSUN' TALEBİ
Tutuksuz yargılanan Safiye Gökçe Yüce ve eşi Oğuzhan Yüce'nin avukatı Ferhat Yavuz aracılığıyla geçen 28 Mart'ta Aydın 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmadan 2 gün sonra haklarında 27 internet sitesinde yayımlanan haberlerin kaldırılması için mahkemeye dilekçe sundu. Aydın 1. Sulh Ceza Hakimliği, gerekli incelemelerin ardından bu talebi reddetti. Bunun üzerine Yüce çifti, avukatları aracılığıyla bir dilekçe daha vererek, bu defa duruşmaların basına kapalı yapılmasını istedi. Avukat Yavuz mahkemeye sunduğu ek dilekçede, "Her ne kadar müvekkilimin dolandırıcı olduğu şeklinde haberlerin yer aldığı paylaşımların içeriğinin yayından çıkarılması ve engellenmesini talep etmiş ise de Aydın 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2023/1177 iş sayılı dosyasından verilen 31 Mart tarihli karar reddedilmiş ve bu nedenle mahkemenizce duruşmaların basına kapalı yapılması yönünde karar verilmesini talep etme gereği hasıl olmuştur" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-04-08 14:21:05

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