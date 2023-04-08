Efeler 09 Spor - Sapanca Gençlikspor: 0-0  

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)STAT: Adnan Menderes
HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Ali Etlikçi, Emir Kılıçarslan
EFELER 09 SPOR: Serkan Recep, Furkan Tuşik (Dk. 71 Murat), Sabutay, Gökhan, Süleyman (Dk. 71 Mehmet), Furkan Külekçi, İshak (Dk. 84 Furkan Çarkçı), Umut, Hakan Can, Aytaç (Dk. 71 Uğur)
SAPANCA GENÇLİKSPOR: Melih Hüseyin Cankut, Muhammed Emin (Dk. 68 İlkay), Berat, Umut (Dk. 90+5 Ali Helvacı), Murat, Vedat, Haydar, Talha (Dk. 62 Ömer), Yaser, Muhammed Pehlivan
SARI KARTLAR: Furkan, Uğur, Umut (Efeler 09 Spor), Talha, Vedat (Sapanca Gençlikspor)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Efeler 09 Spor, sahasında Sapanca Gençlikspor'la golsüz berabere kaldı. İki takım da girdikleri fırsatları değerlendiremedi ve hanelerine 1'er puan yazdırdı. DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2023-04-08 17:06:15
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