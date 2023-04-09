Nazilli Belediyespor - Düzcespor: 0-2

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) -
STAT: İlçe
HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Osman Baruk, Muhammet Oğuzhan Öztaş
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya Hüseyin Cihan (Dk. 64 Anıl), Mehmet Ersavaş, Emre, Hakkıcan, Doğukan, Mert Er, Şükrü Kaan (Dk. 75 Polat), Nurettin, Alim, Bertuğ
DÜZCESPOR: Ersin Savaş (Dk. 51 Erçin), Osman, Emre (Dk. 86 Çınar), Rıdvan, Kerem, Eren (Dk. 82 Doğancan), Koray, Altar (Dk. 86 Hamit), Yasin, Sedat
GOLLER: Dk. 30 Yasin, Dk. 61 Mert Er (kendi kalesine) (Düzcespor)
SARI KARTLAR: Hüseyin Cihan (Nazilli Belediyespor), Savaş, Altar (Düzcespor)
TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta Nazilli Belediyespor evinde Düzcespor´a 2-0 mağlup oldu.
Play-Off hattında yer alan Düzcespor 30´uncu dakikada Yasin´in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Nazilli Belediyesporlu Mert Er 61´de topu kendi ağlarına yolladı ve Düzcespor 2-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Düzcespor, Nazilli deplasmanından 3 puanı aldı. Bu skorun ardından Düzcespor, 45 puana yükseldi. Naz-Naz ise 38 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2023-04-09 17:14:38
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