Nazilli Belediyespor'dan kötü seri



NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Düzcespor'a 2-0 yenilen Nazilli Belediyespor son iki maçını kaybedip taraftarını üzdü. Önceki hafta da deplasmanda 24Erzincanspor'a aynı skorla mağlup olan siyah-beyazlılarda teknik direktör Mesut Toros camia ve taraftardan özür diledi. Düzcespor'un iyi bir takım olduğunu belirterek sözlerine başlayan Toros, "İlk 15 dakikada ve ikinci devrenin başlarında karşı karşıya kaçırdığımız net gol pozisyonlarımız vardı. Bunlar da maçın kırılma anıydı. Maalesef kadro derinliğimiz olmadığı için, oyuncularımıza büyük bir yük bindi. Bu maç bir kazaydı, Camiamızdan ve taraftarımızdan oyuncularım adına özür diliyorum. Oyuncularımızla beraber belirlediğimiz bir hedefe doğru ilerlerken böyle bir mağlubiyet almak bizi üzdü. Son 6 haftalık periyot bizim için çok önemli. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli DHA

2023-04-10 11:39:16



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