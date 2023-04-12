Kuşadasıspor - Karaman Futbol Kulübü: 2-3

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KUŞADASI, (DHA)STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Erhan Kutlu, Ogün Keleş, Yılmaz Kozak

KUŞADASISPOR: Necati Hasan, Onur, Özgür, Murat, Çağrı (Dk. 50 Osman), Emirhan, Oğuzhan (Dk. 60 Ali Öztürk), Mert Miraç (Dk. 84 Emircan), Muhammet Sait (Dk. 84 Yavuz Selim), Taha Balcı

KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ: Onur Ali Kemal, Akın (Dk. 50 Ahmet Karademir), Ahmet Teker, Emir (Dk. 69 Ensar), Selim (Dk. 90+3 Kadir), Umut, Selçuk (Dk. 90+1 Ömercan), Burak, Mert, Samet

GOLLER: Dk. 17 Umut, Dk. 46 Ahmet Teker, Dk. 57 Ahmet Karademir (Karaman FK), Dk. 66 Ali Öztürk, Dk. 67 Taha Balcı (Kuşadasıspor)

SARI KARTLAR: Selçuk, Umut (Karaman FK), Çağrı, Ali Öztürk (Kuşadasıspor)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 maçtır bileği bükülmeyen Play-Off hattındaki Kuşadasıspor, evinde zirve yarışındaki Karaman Futbol Kulübü'ne 3-2 mağlup oldu.

Kuşadası Özer Türk Stadı'nda konuk ekip 17'nci dakikada Umut, 46'da Ahmet Teker ve 57'nci dakikada Ahmet Karademir'in golleriyle 3-0 öne geçti. 66'ncı dakikada Ali Öztürk ve 67'nci dakikada Taha Balcı'nın golleriyle umutlanan Kuşadası kalan bölümde gol bulamayınca mağlubiyete razı oldu. Kuşadasıspor 43 puanda kalırken, Karaman puanını 55 yaparak zirvedeki Iğdır FK'yla arasındaki farkı 1'e indirdi.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2023-04-12 17:06:44



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