Kuşadasıspor'da seri sonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KUŞADASI, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off yarışı veren Kuşadasıspor, evinde Karaman FK'ya yenilirken teknik direktör Levent Kartop yönetiminde ilk kez sahadan puansız ayrıldı. Kartop yönetimindeki 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldıktan sonra evinde zirve hedefleyen Karaman önünde 3-0 yenik duruma düşen siyah-beyazlılara Ali Öztürk ve Taha Balcı'nın 2 golü puan için yeterli olmadı. Kuşadasıspor yenilgiye rağmen 43 puanla Play-Off barajındaki yerini korudu.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2023-04-13 13:35:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.