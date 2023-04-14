Aydın BŞB'nin rakibi VakıfBank



AYDIN, (DHA)MİSLİ.com Sultanlar Ligi 24'üncü hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde zirve takipçisi, Avrupa ve Dünya şampiyonu apoletli VakıfBank'la karşılaşacak.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları tam 50, öğrenci 30, misafir tribün 80 TL olarak belirlendi.

Ligde 9 galibiyetle 9'uncu sırada yer alan Aydın temsilcisi, 20 galibiyeti bulunan ve hafta içinde evinde 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Fenerbahçe Opet'i deplasmanda aynı skorla yenerek altın seti de kazanıp adını daha önce 5 kez şampiyon olduğu Şampiyonlar Ligi'nde finaline yazdıran güçlü rakibi karşısında sürpriz bir galibiyet elde etmeyi hedefliyor. Aydın BŞB, VakıfBank'la İzmir'de düzenlenecek Kupa Voley Dörtlü Finali'nde de 29 Nisan Cumartesi günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-04-14 11:16:32



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