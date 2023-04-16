Valizindeki müzik kutusundan uyuşturucu çıktı 

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ/Aydın, (DHA)- AYDIN´ın Nazilli ilçesinde otogarda polisin şüphelenerek üzerinde arama yaptığı Kamuran Sünger'in (50) valizindeki müzik kutusundan yarım kilo metamfetamin çıktı. Gözaltına alınan Sünger, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Nazilli Otogarı'nda şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiyi durdurdu. Yapılan aramada şüphelinin valizinde bulunan müzik kutusuna gizlenmiş yarım kilo metamfetamin ele geçirildi. Valizle ilçeye uyuşturucu taşıdığı belirlenen Kamuran Sünger, gözaltına alındı. Sünger, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece `uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan tutuklandı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2023-04-16 13:48:58
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