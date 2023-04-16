Efeler 09 Spor - Siirt Özel İdaresi Spor: 2-0

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)STAT: Adnan Menderes
HAKEMLER: Muhammed Selim, Sezgin Altun, Murat Şimşek
EFELER 09 SPOR: Serkan Recep, Furkan Tuşik (Dk. 70 Uğur), İshak, Umut, Aytaç (Dk. 83 Ömer), Murat (Dk. 72 Gökhan), Furkan Külekçi, Sabutay, Süleyman (Dk. 83 Adnan), Mehmet (Dk. 46 Hakancan)
SİİRT ÖZEL İDARESİ SPOR: Mustafa Ahmet Taner, Emre, Evren, Hazarcan (Dk. 61 Ali Eren), Musa (Dk. 75 Halil), Gökhan Berkay (Dk. 46 Efe Kağan), Enis, Gürkan (Dk. 78 Abdulvahap), Mehmetcan (Dk. 75 Erdem), Eser
GOLLER: Dk. 4 ve Dk. 5 Aytaç (Efeler 09 Spor)
SARI KARTLAR: Furkan Külekçi, Gökhan (Efeler 09), Ali Eren (Siirt Özel İdaresi)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off hattında yer alan Efeler 09 Spor, evinde Siirt Özel İdaresi Spor'u 2-0 yenerek ilk 6 sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Maça çok hızlı başlayan Efeler 09, 4'üncü ve 5'inci dakikalarda Aytaç'ın golleriyle 2-0'lık skoru yakaladı. Maç boyunca avantajını koruyan Aydın ekibi bu galibiyetle 48 puana yükseldi. DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2023-04-16 17:03:19
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