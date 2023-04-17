Evinde bulunan Ahmet Ok'un ölümünde etil alkol şüphesi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ/Aydın, (DHA)AYDIN´ın Nazilli ilçesinde, Ahmet Ok (64), evinde ölü olarak bulundu. Ok´un evinde yapılan araştırmada, alkol yapımında kullanılan etil alkol ve kit bulunması üzerine ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Ok´un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olay, saat 19.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 613 Sokak'ta müstakil bir evde meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen 3 çocuk babası Ahmet Ok´tan haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Ok´un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, alkol yapımında kullanılan etil alkol ve kit bulundu. Bunun üzerine Ok´un ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrasında, yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK
2023-04-17 02:46:03
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