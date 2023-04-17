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Aydın deplasmanda PTT ile rakip

DHA

Aydın deplasmanda PTT ile rakip


AYDIN, (DHA)MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son olarak evinde Vakıfbank'a 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda PTT ile karşı karşıya gelecek. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak 25'inci hafta mücadelesi saat 24.00'te başlayacak.
Ligde 9 galibiyeti bulunan Aydın temsilcisi 31 puanla 9'uncu sırada, 8 galibiyetli Başkent ekibi ise 22 puanla 11'inci basamakta yer alıyor. İlk yarıda Aydın'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2023-04-17 10:50:21

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