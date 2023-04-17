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Büyük Menderes Deltası'nda kaçak açılan su kanalı kapatılıyor

DHA

Büyük Menderes Deltası'nda kaçak açılan su kanalı kapatılıyor


Tülay AKSAY/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- BÜYÜK Menderes Deltası'nda, kaçak uygulamayla açıldığı iddia edilen 1,7 kilometre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki su kanalı, sivil toplum kuruluşlarının itirazıyla, Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kanalın kapatılmasına yönelik kararının ardından doldurulmaya başlandı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, sivil toplum kuruluşları olarak bölgenin korunması ve geleceğe taşınması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.
Nesli tükenme tehlikesi altındaki tepeli pelikanlar gibi birçok kuş türüne ev sahipliği yapan ve 1994 yılında koruma statüsüne alınan Büyük Menderes Deltası'nda, kaçak açılan kanala yönelik Aydın'ın Söke, Didim ve Kuşadası ilçelerindeki yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşu ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) harekete geçti. Uluslararası Sulak Alanlar Sözleşmesi (Ramsar), Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunmasına Yönelik Sözleşme (Bern), Biyolojik Çeşitlilik Anlaşması (Rio) ve Akdeniz'in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona) gibi ulusal ve uluslararası birçok yasayla korunan deltayla ilgili, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Aydın İl Müdürlüğü uzmanları da çalışma başlattı. Bölgede 27 Temmuz 2022'de yapılan inceleme sonrası rapor hazırlandı. 5 Ağustos 2022 tarihli rapor Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na gönderildi. Kurul, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ardından da 16 Eylül 2022'de 1'inci derece doğal SİT Alanı'nda izinsiz uygulama yapıldığı belirtip, 1,7 kilometrelik kanalın doldurularak eski haline getirilmesine karar verdi. Kurulun aldığı karar gereğince, kaçak açılan kanal, 12 Nisan'da Söke Belediyesi ekipleri tarafından Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü'nün Doğanbey Şefliği koordinesinde doldurulup eski haline getirilmeye başlandı. Kararın doğaseverleri sevindirdiği belirtildi.
'SAZ KEDİLERİ GİBİ BİRÇOK MEMELİ HAYVANIN DA ÜREME ALANI'
EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, kanalın kapatılma çalışmalarını yerinde inceleyip bilgi aldı. Koruma statüsüne 1994 yılında alınan Büyük Menderes Deltası'nın yaklaşık 256 kuş türünün üreme ve beslenmesini sağlayan çok hassas ve ekolojik bir bölge olduğunu belirten Sürücü, "Bu delta, sadece kuşlar değil, nesli tehlike altında bulunan 'saz kedileri' gibi birçok memeli hayvanın da üreme ve beslenme alanıdır. Böylesine zengin ve yaban hayatının devam ettiği bir yerde, 1,7 kilometre uzunluğunda 15 metre genişliğinde iş makineleriyle komisyon izni alınmaksızın kaçak kanal açıldığını çiftçilerden öğrendik" diye konuştu.
Kanalın kapatılması kararının sevindirdiğini belirten Sürücü, "Yanlıştan dönülmüş oldu. Şu anda da kanalın kapatılması çalışmaları Milli Park Doğanbey Şefliği'nin koordinasyonunda devam ediyor" dedi.
Büyük Menderes Deltası'nın hem bölge hem de ülke için çok önemli doğal bir miras alanı olduğuna dikkat çeken Sürücü, sivil toplum kuruluşları olarak, bu doğal mirasın korunması ve geleceğe taşınması için çalışmaların Milli Parklarla iş birliğiyle süreceğini de kaydetti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2023-04-17 14:47:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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