Tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Bahattin ALBAYRAK /KUYUCAK /Aydın, (DHA)-AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde S.K. (46), tartıştığı arkadaşı Hasan Erdoğan'ı (47) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında 5 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hasan Erdoğan, evinde arkadaşı S.K. ile alkol almaya başladı. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. S.K., yanındaki bıçak ile arkadaşı Erdoğan'ı yaraladı. Karın bölgesinden 5 bıçak darbesi alan Erdoğan, ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis, kaçan S.K.'yi kısa süre sonra saklandığı adreste yakaladı. S.K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2023-04-17 15:36:40
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