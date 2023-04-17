Motor kısmından alev alan kamyonet yandı:1 yaralı

Burhan CEYHANİslam KELEŞ/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Söke ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan kamyonet yandı. Olay sırasında kamyonette bulunan yolcu İsmail Kaya yaralandı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Kuşadası-Söke Karayolu Granta mevkisinde meydana geldi. Kuşadası´ndan Söke yönüne seyir halinde olan Murat Demirci idaresindeki 09 RG 250 plakalı kamyonetin motor kısmında yangın çıktı. Şoför kamyoneti kenara park ederek dışarı çıktı. Yan koltukta yolcu konumunda bulunan İsmail Kaya ise hızla yayılan alevler nedeniyle yüzünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Söke Fehime Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yanan kamyonet itfaiye ekiplerince söndürülürken, kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN-İslam KELEŞ
2023-04-17 23:30:41
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