Nazilli Belediyespor çıkış arıyor

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NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 3 galibiyet aldıktan sonra son 3 maçından 1 puan çıkarabilen Nazilli Belediyespor yarın Isparta 32 Spor'u konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak.

Siyah-beyazlı ekip grupta kendisi için sezonun son 5 maçına düşme hattının 4 puan üzerinde 39 puanla 13'üncü sırada girdi. Isparta ekibi de tek maç eksiğiyle Nazilli Belediyespor'la yanı puanda.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2023-04-18 11:23:21



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