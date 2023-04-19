Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
STAT: Nazilli İlçe
HAKEMLER: Ramazan Keleş, Kenan Özcan, Akın Karabacak
EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya Mehmet Ersavaş (Dk. 59 Şükrü Kaan), Furkan, Mert Özyıldırım, Nurettin (Dk. 66 Polat), Ali, Emre, Bilal (Dk. 46 Mert Er), Doğukan, Bertuğ, Anıl (Dk. 83 Erdem)
ISPARTA 32 SPOR: Furkan Halil, Musa Nizam, Bahadır, Cem (Dk. 90 Oğuzhan), Osman, Erdem, Erkan (Dk. 46 Cemal), Bahattin Berke (Dk. 90+2 Koray), Hüseyin, Abdullah (Dk. 72 Ömer Çiçek)
GOLLER: Dk. 48 Cemal, Dk. 90+11 Koray (Isparta 32 Spor)
SARI KARTLAR: Mehmet Ersavaş, Emre (Nazilli Bld), Erkan, Halil (Isparta 32 Spor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kalarak alt sıralara gerileyen Eşin Group Nazilli Belediyespor, evinde Isparta 32 Spor'a da yenildi, son 4 maça ateş hattında girdi: 0-2. Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın gollerini 48'inci dakikada Cemal ve 90+17nci dakikada Koray attı. Bu skorla Nazilli Belediyespor son 4 hafta öncesi 39 puanla düşme hattının 4 puan üzerinde kaldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2023-04-19 17:16:04
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