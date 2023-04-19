Kuşadası'nda girdiği denizde boğuldu



Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, denizde çırpınan Emine Islak'ı (74) fark eden vatandaşlar, sudan çıkardı. Islak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Kuşadası´nın Davutlar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denizin ortasında çırpınarak yardım isteyen kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çevredekiler tarafından karaya çıkartılan kadına ilk müdahaleyi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptı. Emine Islak, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2023-04-19 20:22:23



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