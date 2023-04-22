Nazilli Belediyespor İstanbul'da sahaya çıkacak

NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Isparta 32 Spor'a 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Eşin Group Nazilli Belediyespor yarın İstanbul deplasmanında terleyecek.
Siyah-beyazlılar saat 15.00'te başlayacak maçta, Bolluca Stadı'nda Arnavutköy Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Müsabakada Süleyman Bahadır görev alacak. Nazilli Belediyespor bu karşılaşma öncesi 39 puanla 14'üncü sırada yer alırken, Arnavutköy Belediyespor 45 puanla 9'uncu basamakta bulunuyor. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)
2023-04-22 11:31:07
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