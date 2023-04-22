Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir madde yarattı

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AYDIN, (DHA)MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Bu maç öncesi Galatasaray 5'inci sırada yer alırken, Aydın BŞB 8'inci basamakta bulunuyor. DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-04-22 11:58:36



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