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Traktör şarampole devrildi: 2'si çocuk, 6 yaralı

DHA

Traktör şarampole devrildi: 2'si çocuk, 6 yaralı


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, şarampole devrilen traktördeki 2´si çocuk, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2´sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Koçarlı'nın kırsal Tekeli Mahallesi'nde meydana geldi. Koçarlı yönüne giden Eşref Aktaş, bir çam fıstığı işleme tesisinin önünde viraja hızlı girince şarampole devrildi. Yaklaşık 8 metre sürüklenen traktörün sürücüsü ile sepetinde yolculuk yapan Hatice Işık (25), eşi Ali Işık (33), çocukları Ayşe İkra Işık (3) ile Eflin Ada Nigar Işık (1) ve Yıldıray Kurak (60) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Işık ve Yıldıray Kurak'ın durumlarının ağır olduğu bildirildi. Kazada yaralanan HaticeAli Işık çiftinin çocuklarıyla İzmir'den bayram ziyareti için yakınlarının yanına geldiği bildirildi. (DHA)FOTORĞAFLIDHA-Genel Türkiye-Aydın / Koçarli Burhan CEYHAN
2023-04-22 17:17:32

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