AYDIN, (DHA)
SALON: Mimar Sinan
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan, Fatma, Planinsec, Nicoletti, Merve Nur, Özge Nur, Selin, Semra, İdil Naz, Özlem
GALATASARAY HDI SİGORTA: Nazlı Eda, Eggleston, Popovic, Anthi, İlkin, Emine, Bihter, Fulden, Sude, İremnur
SETLER: 25-16, 18-25, 25-18, 22-25, 12-15
SÜRE: 127 dakika (27, 23, 27, 32, 18)Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son haftasında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-16, 18-25, 25-18, 22-25 ve 12-15'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 5'inci sıradaki Galatasaray ile 8'inci basamaktaki Aydın temsilcisi Play-Off 5-8 Etabı'nda birbirlerine rakip oldu.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA
2023-04-23 16:33:06
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.