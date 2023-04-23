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AYDIN, (DHA)

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Aslıhan, Fatma, Planinsec, Nicoletti, Merve Nur, Özge Nur, Selin, Semra, İdil Naz, Özlem

GALATASARAY HDI SİGORTA: Nazlı Eda, Eggleston, Popovic, Anthi, İlkin, Emine, Bihter, Fulden, Sude, İremnur

SETLER: 25-16, 18-25, 25-18, 22-25, 12-15

SÜRE: 127 dakika (27, 23, 27, 32, 18)Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonun son haftasında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-16, 18-25, 25-18, 22-25 ve 12-15'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla 5'inci sıradaki Galatasaray ile 8'inci basamaktaki Aydın temsilcisi Play-Off 5-8 Etabı'nda birbirlerine rakip oldu.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2023-04-23 16:33:06



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