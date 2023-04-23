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KUŞADASI, (DHA)

STAT: Kuşadası Özer Türk

HAKEMLER: Hakan Ülker, Gökmen Çambel, Kaan Kaya

KUŞADASISPOR: Mücahit Hasan, Murat, Özgür, Berkay, Çağrı, Oğuzhan (Dk. 67 Osman), Emirhan, Yavuz Selim (Dk. 46 Emircan), Mert Miraç (Dk. 22 Muhammet Sait), Taha Balcı (Dk. 88 Olkan Batın)

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ: Oğuz Ahmet Kesim (Dk. 65 Berkay), Muhammet Reis (Dk. 46 Ömer), İshak (Dk. 59 Muhammed Akarslan), Mehmet Tayfun, Mehmet Erdem, Eyüp, Mervan Yusuf (Dk. 58 Halil İbrahim), Mustafa, Batuhan, Hakan Barış (Dk. 59 Mehmet Özdıraz)

GOLLER: Dk. 53 Muhammet Sait (Kuşadasıspor), Dk. 80 (Pen.) ve Dk. 86 Halil İbrahim (Iğdır FK)

KIRMIZI KART: Dk. 87 Mehmet Özdıraz (Iğdır FK)

SARI KARTLAR: Taha Balcı, Çağrı, Emircan (Kuşadasıspor), Hakan Barış, Mehmet Erdem, Halil İbrahim, İshak Çakmak (Iğdır FK)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off hattındaki Kuşadasıspor, evinde zirve yarışındaki Alagöz Holding Iğdır FK'ya öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu. Özer Türk Stadı'ndaki karşılaşmada Kuşadasıspor, 53'üncü dakikada Muhammet Sait'le öne geçti. 80'inci dakikada penaltıdan skoru 1-1'e taşıyan Halil İbrahim, 86'ncı dakikada takımını galibiyete taşıdı. Konuk ekipte Mehmet Özdıraz 87'nci dakikada kırmızı kart gördü. Bu skorla evinde üst üste ikinci yenilgisini alan Kuşadasıspor 46 puanda kalırken, Iğdır FK ise 59 puanla şampiyonluk yarışını sürdürdü.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2023-04-23 18:29:33



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