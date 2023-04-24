Nazilli kafilesine şok saldırı



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor'u deplasmanda Alim'in golleriyle 2-1 mağlup ederek rakiplerinin kazandığı haftada düşme hattıyla arasındaki 4 puanlık farkı koruyan Eşin Group Nazilli Belediyespor, ev sahibi ekibin saldırısıyla şoka uğradı. Siyah-beyazlı futbolculara ve teknik heyete yapılan saldırıda futbolcular Cihan Avcu ve Yakup yaralanırken, taraftalar da Nazilli takım otobüsünün camlarını kırdı. Olayları görüntülemeye çalışan Basın Sorumlusu Mehmet Mersin'in cep telefonu kırıldı.

Maçın son dakikalarında tansiyon yükseldi. Mert Caymaz, Nurettin Çağlar'a çift dalarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sert müdahalenin ardından futbolcular arasında tartışma çıktı. Bitiş düdüğünün ardından ise saha bir anda karıştı. Arnavutköylü futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri Nazillili futbolculara ve teknik ekibe tekme ve yumruklarla saldırdı. Siyah-beyazlılar polis koruması eşliğinde soyunma odasına girdi. Olaylar stadyum dışında takım otobüsünün taşlanmasıyla devam etti.

MESUT TOROS: CAMİAYA ARMAĞAN OLSUN

Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Mesut Toros, "Oyuncularımın İstanbul deplasmanında aldıkları galibiyet Nazilli camiasına armağan olsun" dedi.

Çok önemli bir 3 puan aldıklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Maçın ilk 20 dakikalık bölümünde istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Bu bölümde rakibimizin tehlikeli pozisyonlarına, defans oyuncularımız yerinde ve doğru müdahalelerde bulundu. Sonrasında ise akıllı taktiğimiz neticesinde, bekleyerek ve hızlı kontra ataklarla oldukça etkili olduk. Devreyi, sonlarında bulduğumuz gol ile 1-0 galip kapattık. İkinci yarıda da oyun felsefemizi değiştirmedik ve ikinci golü bulduk. Rakibimiz ise doldur boşalt yaparak bir gol bulmasına rağmen, maçı galip tamamlamayı başardık. Öncelikle tüm oyuncularımızı kutluyorum. Almış olduğumuz bu kritik galibiyetimizi başta belediye başkanımız, kulüp başkanımız ve yönetim kurulumuz olmak üzere tüm taraftarlarımız ile Nazilli camiasına armağan ediyoruz. Mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

YÖNETİMDEN KINAMA

Nazilli Belediyespor yönetimi Arnavutköy Belediyespor maçında yaşanan olaylar sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Sporcularımıza ve teknik direktör Mesut Toros'a yönelik yapılan çirkin şiddeti ve takım otobüsümüze yapılan saldırıyı kınıyoruz. Üzüldüğümüz nokta, otobüsümüze yapılan taşlı saldırıdan çok, saha içinde yaşanmayan hırsın maçın bitiş düdüğünün ardından fiziki saldırıya dönüşmesidir. Rakip takım sporcularının çirkin saldırısı sadece sporcularımıza değil emniyet güçlerine de olması anlam verilemeyecek türde olup, tüm sorunun da cevabı olmuştur. Sporun barış, kardeşlik ve rekabet ahlakı içinde yapılması her daim kulübümüzün önceliğidir. Bu tip olayların bir daha yaşanmaması temenni ediyor, Arnavutköy Belediyespor camiasına mal etmek istemediğimiz bu üzücü olayla ilgili olarak Arnavutköy Belediyespor Yönetim Kurulu'nun gereğini yapacağına inanıyoruz."DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-04-24 12:46:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.