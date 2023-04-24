Efeler 09'da Kanber mutlu



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Bergama Belediyespor'u 5-2 yenerek 2'de 2 yapan ve son 4 maç öncesi Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Efeler 09 SFK'da teknik direktör Veyis Kanber, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Play Off hattı için önemli bir 3 puan elde ettiklerini kaydeden deneyimli teknik adam, "Çankaya'yı da yenerek yakalayabilirsek yukarıları yakalamak istiyoruz" dedi.

Başkandan malzemecisine kadar bir aile ortamı yakaladıklarını belirten teknik patron Kanber, "Takımımızda ve camiamızda çok güzel bir birliktelik var. Yönetimimiz, teknik ekip ve futbolcularımız arasında bir bağ var. Çoğu geçen seneden tanıdığım oyuncular. Her futbolcu varını yoğunu ortaya koydu ve koymaya da devam ediyorlar. Tek hedefimiz Play-Off'lara kalarak mücadeleye devam etmek" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2023-04-24 12:47:13



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