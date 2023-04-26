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Nazilli Belediyespor'da af çıktı

DHA

Nazilli Belediyespor'da af çıktı


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Eşin Group Nazilli Belediyespor'da kadro dışı bırakılan iki oyuncudan biri yönetim kurulu tarafından affedildi. Önceki hafta Isparta 32 Spor mağlubiyetinin ardından sezon sonuna kadar izin verilen santrafor Şükrü Kaan Kılıçarslan takıma geri döndü. Kadro dışı kalan diğer oyuncu Anıl'a ise kritik Şanlıurfaspor karşılaşması öncesi vize çıkmadı. Kulüp Başkanı Ünal Önal, "Şükrü Kaan teknik heyetimizin raporu, oyuncularımızın talebi ve kendisinin katkı sunma arzusu üzerine takıma döndü" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2023-04-26 12:19:15

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