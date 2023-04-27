Kuşadası'ndan Yunan unsurlarının geri ittiği 13 kaçak göçmen kurtarıldı

Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 13 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kuşadası ilçesi açıklarında, önceki gün saat 11.05'te lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarının alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Bölgeye giden ekip, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 13 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2023-04-27 10:10:48
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