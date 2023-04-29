Nazilli Belediyespor evinde kritik sınavda

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NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yenerek nefes alan Nazilli Belediyespor yarın evinde şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Fatih Tokail görev alacak. Nazilli Belediyesporlu futbolseverler karşılaşmayı ücretsiz takip edebilecek.

Teknik direktör Mesut Toros galibiyet serisi yakalayıp küme düşme endişesini tamamen yok edeceklerini ifade etti. Siyah-beyazlı ekip grupta bitime 4 maç kala 42 puanla 1 maçı eksik düşme hattındaki İnegölspor'un 4 puan önünde bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli NAZİLLİ, (DHA)

2023-04-29 11:09:49



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