Efeler 09 Spor - Çankaya Futbol Kulübü: 1-0

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)STAT: Adnan MenderesHAKEMLER: Önder Turgay Demirdak, Ersin Erbay, Atakan TutanEFELER 09 SPOR: Serkan Recep, Furkan Külekçi (Dk. 68 Mehmet), Sabutay, Gökhan, Süleyman (Dk. 68 Adnan), Furkan Tuşik (Dk. 77 Hakancan), İshak, Umut (Dk. 77 Rıdvan), Furkan Çarkçı, Uğur (Dk. 90+1 Ömer)ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Ercüment Emir, Volkan, Can Demir, Serdar Ümit, Oğuzhan, Batuhan Kurt (Dk. 46 Ömer Faruk), Serhat, Aykut (Dk. 46 Yıldıray), Malik, Batuhan Tunçay (Dk. 46 Mücahit) (Dk. 82 Abuzer)GOL: Dk. 13 Uğur (Efeler 09)SARI KARTLAR: Furkan Külekçi (Efeler 09), Batuhan, Serdar Ümit (Çankaya FK)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 7 maçında 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Efeler 09 SFK, evinde Çankaya FK'yı tek golle yenerek bitime 3 hafta kala Play-Off oynamayı çok büyük oranda garantiledi. Efeler 09 Spor 13'üncü dakikada Uğur'un golüyle öne geçti ve kalan dakikalarda avantajını korumayı bildi. Bu sonuçla 54 puana yükselen Efeler 09 Spor Play-Off kapısını açtı. Efeler 09 Spor gibi Play-Off hattında yer alan Çankaya FK ise 53 puanda kaldı. DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
2023-04-29 17:07:31
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.