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Soğuk hava deposunda patlama: 2 işçi ağır yaralı

DHA

Soğuk hava deposunda patlama: 2 işçi ağır yaralı


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Germencik ilçesinde bir fabrikanın soğuk hava deposunda amonyak gazının patlaması ile çıkan yangında 2 kadın işçi ağır yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Hıdırbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir gıda fabrikasına ait soğuk hava deposunun soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazının patlaması ile yangın çıktı. Depoda çalışan V.S. ile F.A. ağır yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2 kadın işçi Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Patlamanın nedeni araştırılırken, başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN
2023-04-30 16:01:41

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