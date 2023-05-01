Aydın BŞB'den libero takviyesi

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AYDIN, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Mavi-beyazlıların son olarak Bolu Belediyespor'dan libero Gizem Çerağ Düzeltir ile anlaştığı öğrenildi. Bolu ekibinde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Gizem'in yeni sezonda Aydın ekibinin başarısı için ter dökeceği ifade edildi. Samsun Anakent'te voleybola başlayan 27 yaşındaki voleybolcu Rota Koleji, Salihli Bld., Sarıyer Bld., Sigorta Shop ve Muratpaşa Bld.'de de oynadı.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2023-05-01 10:45:26



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