Nazilli Belediyespor çok mutlu



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde şampiyonluk mücadelesi veren Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek kümede kalma yolunda çok önemli galibiyet alan Eşin Group Nazilli Belediyespor büyük mutluluk yaşadı. Teknik direktör Mesut Toros yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. İkinci bölge savunmasını hızlı hücum geçişleriyle pozisyon bulmak istedik. İlk yarıda rakibimize pozisyon vermedik. İkinci yarıda ne söylediysek oyuncularım yaptı. Onun karşılığında golleri buldular. Biz haddimizi bilerek oynuyoruz. Taraftarımız tribünü doldurdu. Çok iyi destek verdiler ve sonucunda galip geldik. Son 2 maçımız kaldı. Mücadelemizi bırakmıyoruz. Ligi iyi yerde bitireceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2023-05-01 10:45:23



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