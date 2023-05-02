Aydın BŞB'nin filede konuğu Galatasaray

AYDIN, (DHA)MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde Play-Off 5-8 Etabı maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak.
Normal sezonu 8'inci sırada tamamlayan Aydın temsilcisi, 5'inci basamakta yer bulan rakibi ile cumartesi günü deplasmanda ikinci randevuya çıkacak. İki galibiyet alan takım tur atlayacak. İki maç sonunda puan eşitliği halinde tur atlayanı altın set belirleyecek. Kazanan takımlar 5-6'ncılık, kaybedenler ise 7-8'incilik maçları oynayacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2023-05-02 11:49:57
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