Efeler 09, play-off'u garantileme peşinde

AYDIN, (DHA)TARİHİNDE ilk kez profesyonel ligde yer alan Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, bu hafta Play-Off'u erken garantileme mücadelesi verecek. TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 8 maçtır bileği bükülmeyip art arda 3 galibiyet alan yeşil-beyazlı ekip, son 3 haftaya 54 puanla üçüncü sırada girdi. Play-Off barajının hemen dışındaki 46 puanlı Sapanca Gençlikspor'a 8 puan fark atan Efeler, bu hafta küme düşmesi kesinleşen sonuncu Niğde Anadolu FK'yı deplasmanda yenerse rakibinin alacağı sonuçlara bakmaksızın Play-Off'u matematiksel olarak garantileyecek. DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2023-05-02 12:19:06
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