Soğuk hava deposundaki patlamada yaralanan 2 kadın işçiden 1'i kurtarılamadı

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Germencik ilçesinde soğuk hava deposunda amonyak gazı kaynaklı patlamada yaralanan 2 kadın işçiden Fikriye Akgün (64), 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 30 Nisan günü saat 13.00 sıralarında Hıdırbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir gıda fabrikasına ait soğuk hava deposunun soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazı kaynaklı patlamayla birlikte yangın çıktı. Depoda çalışan V.S. (61) ile Fikriye Akgün ağır yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2 kadın işçi Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akgün, yapılan müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. V.S.'nin ise sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Jandarmanın olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma, sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

2023-05-03 15:28:24



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