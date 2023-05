Nevra UÇKAÇ-Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Askerlerimizi şehit edenler Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Polislerimizin şehit olmasına neden olanlar, altılı masanın yeni ve resmi yedinci ortağıdır. Yavrularımızı yetim bırakan katiller CHP ve İYİ Parti ile yanak yanağa vermişler, Türkiye'ye pusu kurmuşlardır. Kandil'e yuvalanan teröristler CHP ve İYİ Parti'ye destek açıklaması yapmaktadır" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Aydın'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk Kent Meydanı'nda 'Aziz Milletim Sıra Sende' buluşmasına katıldı. Konuşmasında Aydın'ın tarih ve medeniyet şehri olduğuna vurgu yapan Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı'na ve partisine destek istedi.

Bahçeli, "Aydın milli mücadele yıllarının iftihar şehridir. Anadolu'nun işgal yıllarında efeler ayağa kalkarak destan yazmış, vatana sahip çıkmıştır. 'Dün efeler yapmıştı, bugün sıra bizde' diyerek milli varlığınıza sahip çıkacak mısınız? Tıpkı mücadele kahramanları gibi hukuka zarar vermek için kuyruğa girenleri pişman edecek misiniz? Söz sizin, karar sizin, irade sizin, sıra hepinizin. Aydın'ın seslenişi aydınlık bir geleceğin göz kamaştıran habercisidir. Sizlere güveniyorum. Kuvayımilliye'nin temeli burada atılmıştır. Türk milleti cesaretle teşkilatlanmış, tarihi miras ve onuruyla harekete geçmiştir. Zeybekler, efeler düşman güçlerine Aydın'ın ovalarını zindana çevirmişlerdir. Aydın'ın tarihinde zillet yoktur. Karanlık noktalar asla olmayacaktır. Hayalleri gerçeğe dönüştürmek, istikbalinize sımsıkı sarılmak için sıra sizde. Münafıklar ne derse desin birlikte güçlüyüz. Hep birlikte Türk milletiyiz. Gelen Türk asrı geleceğin gücü Türkiye olacaktır. İnancımız ve iddiamız budur" diye konuştu.

'YA TÜRKİYE'NİN KUDRETİNİ SEÇECEK YA DA KUMAR MASASINDA HEBA OLUP GİDECEĞİZ'

14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri demokrasi ve siyasi tarihin kilit taşı olarak değerlendiren Bahçeli, "14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın demokratik eşiği, milli ve manevi değerlerin rehberleriyle geçilmesi gereken ilk kavşağıdır. Başaracak inancımız, irademiz, itibarımız vardır. Aydınlı kardeşlerim 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine hazır mısınız? Şartlar ne olursa olsun sandığa gidecek, sandık başında mührü elinize alıp bir oyunuzu Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir oyunuzu cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verecek misiniz? Meclisteki Cumhur İttifakı'nı güçlendirecek misiniz? 14 Mayıs'ta ya Türkiye'nin kudretini seçecek ya da kumar masasında heba olup gideceğiz" dedi.

'TÜRKİYE'YE PUSU KURDULAR'

Bahçeli, "28 Nisan 2023 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında bir askerimiz şehit düştü. 9 aylık bebeği ve 5 yaşındaki kızı yetim kaldı. 30 Nisan 2023 tarihinde Suriye'de PKK, YPG terör örgütünün planladığı bombalı saldırıda kullanılacak patlayıcılara müdahale sırasında yaşanan patlama, 2 polisimizin şehit olmasına 7'sinin ise yaralanmasına neden oldu. Yine 30 Nisan 2023 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesinde askerlerimizi taşıyan bir otobüsün şarampole yuvarlanması sonucunda 2 askerimiz şehit oldu, 44 asker de yaralandı. Aziz şehitlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Başımız sağ olsun. Askerlerimizi şehit edenler Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Polislerimizin şehit olmasına neden olanlar altılı masanın yeni ve resmi yedinci ortağıdır. Yavrularımızı yetim bırakan katiller, CHP ve İYİ Parti ile yanak yanağa vermişler, Türkiye'ye pusu kurmuşlardır" diye konuştu.

'HANİ HDP İLE BERABER YÜRÜMÜYORLARDI?'

"Kandil'e yuvalanan teröristler CHP ve İYİ Parti'ye destek açıklaması yapmaktadır. Bugüne kadar CHP'li bir yönetici buna tepki göstermedi" diyen Bahçeli, "Yalandan gözyaşları döken, işi gücü fitne fesat çıkarmak olan İYİ Parti Başkanından hiçbir itiraz duyulmadı. CHP'ye oy veren kardeşlerim, böyle bir akıl ve vicdan tutulmasına inanıyorum ki onay vermeyeceklerdir. İYİ Parti'ye oy verenler, böylesi bir teslimiyete itibar etmeyeceklerdir. HDP'nin eş başkanı geçen hafta Aydın'da konuşmuş. Bir oy Kılıçdaroğlu'na bir oy da Yeşil Sol Parti'ye istemiş. Hani HDP ile beraber yürümüyorlardı? Bunlar yalancıdır, namerttir, güvensizdir. Yeşil Sol Parti demek CHP ve İYİ Parti demektir. PKK hepsini kafesine almıştır. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek. Saldırı, suikast ve kanlı eylemlere hizmet edecek. Onlara verilecek her oy Türkiye'nin önünü kesecek, Türk milletinin tarihi yürüyüşünü sekteye uğrayacaktır" açıklamalarında bulundu.

'CHP VE İYİ PARTİ PKK'NIN YEDEĞİ HALİNE GELMİŞTİR'

Meydanda toplananlardan Cumhur İttifakı'na destek sözü isteyen Bahçeli, "Yeminli Türkiye düşmanları umudunu zillet ittifakına bağlamıştır. Aydın, bu yürek yaralayıcı siyaset anlayışına nasıl tahammül edecek, Aydın bunlara nasıl sabır gösterecek? Kılıçdaroğlu 'Terörist Demirtaş'ı serbest bırakıp, şeref madalyası takacağım' dedi. Irak ve Suriye tezkerelerine HDP ile birlikte 'Hayır' dedi. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor' dediler. Türk milleti bu iş birliğini affetmeyecek. 14 Mayıs'ta bunun hesabını birer birer soracak, burunlarından fitil fitil getirecektir. Terörist Demirtaş, İmralı canisinin heykelini dikeceğini söylüyordu. 6-8 Ekim olaylarında 51 kişinin ölümüne azmettirmişti. Teröriste acımak, milli birlik ve kardeşliğimizi yok saymaktır. Devletin teslim olması diye bir şey söz konusu olamaz. Beş kuruşa vatan satan, üç kuruşa köle olur. Nefsine yenilen iki dünyasını da kaybeder. Türk milleti köleliği, zilleti, teslimiyeti elinin tersiyle itmiş, her defasında kafasını ezmiştir. Milli mücadele yıllarında olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde yaşadığı gibi sefer bizden, mücadele bizden, takdir yüce Allah'tandır. Aydın, sevdalılarını mahcup etmeyecek. Bölücülere, milliyetsizlere, yıkım müteahhitlerine, zillet ittifakına bırakılacak ne ülkemiz ne de yurdumuz vardır. CHP ve İYİ Parti, PKK ile sadece ittifak halinde değil, bu örgütün yedeği haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünü zaferle süslemek istediklerini ifade eden Bahçeli, "Kılıçdaroğlu ve ortakları Türkiye'nin karşısında, biz yanındayız. Kılıçdaroğlu ve ortakları petrol keşfinin karşısında, biz yanındayız. Kılıçdaroğlu ve ortakları ilk yerli ve milli otomobil Togg'un karşısında, biz yanındayız. Onlar savunma sanayisinin gözbebeği Hürkuş'un, KAAN'ın karşısında, biz yanındayız. Kılıçdaroğlu ve ittifak ortakları TCG Anadolu'nun ve Kızılelma'nın karşısında, biz yanındayız. Zillet ittifakı İmralı canisinin, terörist başı sömürgecilerin yanındadır, MHP mazlumların, emekli, çiftçi, esnafların ve ülkenin büyümesi için mücadele veren iş adamlarının, Aydın'ın arkasındadır. 'Feda edilecek tek bir insanımız yok' diyen taraftayız, milli duruştan yanayız. Çağrımız 'Bu bayrak benim' diyen herkesedir. Vatan, millet ortak paydasında kucaklaşma vakti. Türkiye'de yaşayan 85 milyon vatandaş, Allah'ın kutsal emanetidir. Her insanı bağrımıza basıyoruz. Bu vatan sokakta bulunmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti devleti, şehit kanlarıyla kazanılmıştır. Türkiye Yüzyılı vizyonu hep birlikte gerçekleştirilecektir" dedi.

'CUMHUR İLE CUMHURİYETİN KUCAKLAŞMASI'

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sahip çıkmak için 'Doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan' demek için sıra sende" diyen Bahçeli, Cumhur İttifakı'nı yükseltmek ve MHP'yi güçlendirip, milletvekili sayısını arttırmak için seçmenden destek istedi. Bahçeli, "Suriyeli sığınmacıları güvenli şekilde ülkelerine geri göndermek için aziz milletim sıra sende. Ulaştırmada yeni ufuklar açmak için sıra sende. İşsizliği yenip, adaleti sağlamak için sıra sende. Daha büyük reformlara imza atıp, siyasi ve ekonomik dev projeler için sıra sende. Birlik, dirlik, kardeşlik, devlet ve Kızılelma ülküsünde birleşmek için sıra sende Aydınlı kardeşim. İstismarları çiğnemek, yıkım planlarını engellemek için sıra sende. Cumhuriyetin kuruluş ruhuna sahip çıkmak için sıra sende. Zillet partilerine şamarı indirmek için sıra sende. Birlikte çok daha güzel günlere kavuşacağız. Devlet ve milletiyle hep birlikte başaracağız. Ülkemizle huzurlu günlere kavuşacağız. İnsanca yaşam ortak kaderimiz olacak. Hukukun ve adaletin üstün olduğu bir iklim oluşturulacak. 14 Mayıs'ta cumhur ile cumhuriyetin kucaklamasına şahit olacağız. Zalimlere boyun eğmeyeceğiz. Şiddetseverlere eğilip, bükülmeyeceğiz. Zillet ittifakına asla eyvallah etmeyeceğiz" diye konuştu.

Devlet Bahçeli, konuşmasının ardından partisinin milletvekili adaylarıyla birlikte halkı selamladı. Bahçeli daha sonra, yapacağı miting için Muğla'ya hareket etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Nevra UÇKAÇ-Burhan CEYHAN

2023-05-04 17:20:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.