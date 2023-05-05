Aydın BŞB filede Galatasaray önünde

2023 İETT ücretleri ne kadar?

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AYDIN, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-8 etabı ilk maçında evinde Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-2 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın rakibiyle deplasmanda ikinci karşılaşmaya çıkacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma sonunda puan eşitliği yaşanması durumunda tur atlayanı altın set belirleyecek. Galip gelecek takım 5-6'ncılık maçları, kaybeden ise 7-8'incilik maçları oynayacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2023-05-05 11:13:09



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