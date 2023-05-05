Komşuların baygın bulduğu Adanur öldü, darbeden eşi gözaltında (2)

EŞİNİ SÜREKLİ DÖVDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI; TUTUKLANDI
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, eşi tarafından darbedildikten sonra kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Adanur Arslan´ın geçen yıl da eşi tarafından darbedildiği ve şikayetçi olduğu öğrenildi. Genç kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gözaltına alınan koca ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Muhammet Arslan, tutuklandı. (DHA)Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK
2023-05-05 22:57:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.