Akşener: Rahmetli Menderes'in mezarını Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcu olsun

Hande NAYMANBurhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'da düzenlenen mitingde, eski başbakanlardan Adnan Menderes'in 'Eğer, Yassı Ada'dan kurtulursam Çine Çayı'ndan öbür tarafa geçmeyeceğim' sözünü hatırlatıp, "Biraz evvel İl Başkanımız, 'Bunu bir vaziyet olarak kabul et' dedi. Mezarını Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcu olsun. Ailesi onay verdiği takdirde Çakırbeyli'de olması münasiptir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Aydın'da miting düzenledi. Programa Akşener'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı. Akşener, "Bugün burada Mansur Bey'le Aydınımızda olmak, kadının ve erkeğin efe olduğu güzel şehirde olmak; anlatmak mümkün değil bu heyecanı. Demokrasi şehidi rahmetli Menderesimiz 'Eğer, Yassı Ada'dan kurtulursam Çine Çayı'ndan öbür tarafa geçmeyeceğim' demişti. Biraz evvel İl Başkanımız, 'Bunu bir vaziyet olarak kabul et' dedi. Mezarını Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcu olsun. Ailesi onay verdiği takdirde Çakırbeyli'de olması münasiptir" dedi.

'HAYATIMIZDA İŞİTMEDİĞİMİZ KÜFÜRLERİ, İFTİRALARI İŞİTTİK'

Çok ilginç bir seçime gidildiğin belirten Akşener, "Allah Allah nidalarıyla sanki savaşa gidiyoruz. Kızlar, bu durumu nasıl karşılıyorsunuz? Hayatımızda işitmediğimiz küfürleri, iftiraları işittik. Sürtük olduk, çürük olduk. Beraber tarih yazacağız, 14 Mayıs akşamında. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Ondan sonra ne yapacağız? Gideceğiz, 'Buyurunuz' diyeceğiz. Nezaketimizle emekliliğe sevk edeceğiz Recep Bey ve arkadaşlarını. 15 maaş alan, yan gelip yatan, sizin hakkınızı yiyen o danışmanların yüzünü çok merak ediyorum" diye konuştu.

'AYDIN'DA İŞGALCİLERLE EL SIKIŞAN BİR ALLAH'IN KULU YOKTUR'

"Tarımda üretim yapanlar, 2019'da teröristtiniz bugün ne oldunuz?" diye soran Akşener "Hain" diye cevap verip, şunları söyledi:

"Bu meydanı şereflendiren sizler, işgalci güçlersiniz. Yaşını başını almış bir ağabey çıktı; bu arada aynı ağabey İstiklal Marşı'nı kağıttan okuyamadı o derece milli. Dedi ki 'Bunlar işgalci güçler.' Ağabey sen kimsin? Onlar, istiklal mücadelesi verenlermiş. Zenginliğinin, paranın, bir yüzükle başladığınız hayatın sonunda geldiğiniz noktaların, gemiciklerin menşeini söyle menşeini. Bir tanesi var. Neyse; 8 gün kaldı bu kafayı kırmışlardan kurtuluyoruz. Asayişten, güvenlikten sorumlu muhteremin kafayı taktığı şey ne? Erkek erkeğe evlilik. Daha ileri gitti. Erkeklerle hayvanların evliliğini serbest bırakacakmışız. Temiz alınlarıyla secdeye varanlar onlarmış. Biz kazanırsak şampanya patlatacakmışız. Bu arkadaşlara şunu hatırlatmak isterim. O temiz alnınızın olması için harama el uzatmamış olmanız lazım. Çocukların hakkını gasp etmemiş olmanız lazım. Hadi oradan be. Sizin alınlarınızın neresi temiz? Kapkara birer mühür var orada. O seccadeye alnını sürecek temizlikte adamlar değilsiniz siz. Recep Bey, Kemal Bey'le beni Gabar'a ve Cudi'ye gömmeye karar verdi. Kısmetli kadınımdır. Gabar'da mezar kazarken petrol bulundu. Şimdi bunları dalga geçerek anlatıyorum, üzülmeyesiniz diye. Bu öyle bir şey ki. Bu seçmeni, milleti ahmak yerine koyan bir zihniyettir. Millet patrondur. Millet baş tacıdır. Millet velinimettir. Siyasetçi denilen kişi ve kişiler sizi dinler, derdini anlar, çözüm üretir. O çözümler üzerinden seçim zamanı rekabet eder, sizin gönlünüzü almaya gayret eder. O gönlü kazanır. Muhalefet iktidar hizmet etmekle yükümlüdür. Buna karşılık muhalefet de sizin avukatınız olmak mecburiyetindedir. Bunun neresi birbirimize düşman olmaktır? Şu meydanı şereflendiren değerli kardeşlerim, nasıl bir şekilde işgalci olursunuz? Aydın'da işgalci bir kişi, işgalcilerle el sıkışan bir Allah'ın kulu yoktur" dedi.

'MÜLAKATI KALDIRACAĞIZ'

Üç yıldır esnaf esnaf gezdiğini belirten Akşener, "Sizi dinliyorum. O kadar çok haksızlık gördüm ki, 82 puan almış mülakatta elenmiş gençler gördüm. 52 puanla mülakatta atanmış gençler gördüm. Kaymakam yanında, vali yanında, belediye başkanı, rektör yanında, ağası, paşası dayısı olan AK Parti´lilerin çocukları özel kalemde bir ay çalışıp devletin en önemli maaşlarını alan haksız, hukuksuz haramzadeler oldular. Haksızlığın önüne geçeceğiz. Mülakat sürdüğü sürece haksızlıklar devam eder. Biz mülakatı kaldıracağız" diye konuştu.

'KÖY OKULLARINI AÇACAĞIZ'

Bütün köy okullarını açacaklarını vurgulayan Akşener, "O köy okullarının şu anda 11 binini ufak tamiratla derhal açabilecek durumdayız. 150 bin öğretmen tekrar tayin olacak. 250 bin öğretmen tayini var. Ziraat mühendisi, besiciler için veteriner ve teknikerler tayin edilecek. Bütün çiftçi borçları yeniden yapılandırılacak. Sadece, bir süre faiz ödeyeceksiniz. Besicilik, gelişsin diye; köyde çobanlık yapmak için yola çıkan gençlerin asgari ücretli maaşlarını biz ödeyeceğiz. Havza merkezli tarımın yolunu açacağız. Mazotun, yemin, elektriğin, gübrenin fiyatlarını yüzde 20-30 mamulü ekerken anında alacaksınız. Bütün bunların karşılığında ektiğiniz ürünün fiyatını önceden ilan edeceğiz. Düşük de çıksa oradan alacağız. Fazla çıkarsa, istediğiniz yere satıp daha fazla para kazanacak hale geleceksiniz. Aydın'da tarım sektörü için büyük bir fuar alanı yapacağız. Yatırım teşvik değerlendirmesinde Aydın'ın yeri tekrar gözden geçirilecek. Haksızlık giderilecek. Yeni bir devlet ve vakıf üniversitesi istiyorsunuz. Onu Millet İttifakı'nın paydaşlarına götüreceğim ama ben kişisel olarak arkasında duracağım. Butik organize sanayi bölgeleri kuracağız. Hızlı tren hattı faaliyete geçecek. Toplam ihracatın 1 milyar dolar seviyesine çıkarılmasını sağlayacağız. Bunun paylaşımının hakça burada kalmasını sağlayacağız" dedi.

'PKK'LIYSAM TUTUKLAYIN'

Özelleştirmelerin yeniden gözden geçirileceğinin altını çizen Akşener, "Bu ülkenin, milletin paralarıyla yaptıkları bütün varlıklarını haraç mezat sattılar. Harama el uzatanın eli, elbette cezasız kalmayacak. Bunun için hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, demokrasi, liyakat, sosyal adalet, fırsat eşitliği olacak. Ya bana bakın, hanımlar, kızlar. Ben PKK'lıymışım. Haberiniz var mı? Aydın'da İstanbul'da, Kocaeli'nde, Bursa'da PKK'lıyım, Diyarbakır'da, Van'da faili meçhulcüyüm. Bu ikisini de söyleyen aynı adamlar. Buradan Recep Bey'e sesleniyorum. Muhterem. Senin sağ elinde Hizbullah var. Sol elinde Habur rezaleti. Orada Türk bayrağını dışarı çıkardın. Ya arkadaş ben PKK'lıysam hainim demektir. Vatan hainiyim, teröristim demektir. Tutuklasana beni. Tutuklayın kardeşim. Dokunulmazlığım yok, bir şeyim yok. Bu ülkenin devlet ciddiyetini ayaklar altına almaya ne hakkınız var sizin?" diye konuştu.

'SEÇİME GİRMEK SERBEST KAZANMAK YASAK"

Akşener'in ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bir konuşma yaptı. Yavaş, "Allah nasip ederse çok az süre kaldı. İnşallah bir değişim gelecek. Bugüne kadar maalesef adaylar belli olduğundan itibaren çok farklı şeyler duymaya başladık. Diyorlar ki, 'Tek dertleri var bizi buradan indirmek'. Evet, tek derdimiz sizi oradan indirmek. Seçime bunun için gidiyoruz, başka ne işimiz var? Ankara seçiminde de yaşadık. Demokrasi anlayışı 20 yıl içerisinde gelişeceğine şuna doğru evrildi, seçime girmek serbest, kazanmak yasak" dedi.

