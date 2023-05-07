Aydın BŞB'nin yeni rakibi Sarıyer

2023 İETT ücretleri ne kadar?

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AYDIN, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-8 Etabı'nda evinde 3-2 yenildiği Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yoluna 7-8 Etabı'nda devam edecek. Mavi-beyazlılar, sezonu 7'nci bitirmek amacıyla Sarıyer Belediyespor'la ligin son maçlarına çıkacak. Eşleşme programı önümüzdeki günlerde açıklanacak. Normal sezonu Sarıyer ekibi 7'nci sırada, Aydın temsilcisi ise 8'inci basamakta tamamlamıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-05-07 13:06:28



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