Efeler 09'da işlem tamam

AYDIN, (DHA) Profesyonel liglerde tarihinin ilk sezonunu geçiren Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off'a kalmayı garantiledi. Grupta üst üste 4'üncü galibiyetini küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Niğde Anadolu FK'yı deplasmanda 6-1 yenerek alan yeşil-beyazlı ekip, bitime 2 maç kala Play-Off biletini resmen cebine koydu. Grupta 57 puanla 3'üncü sırada yer alan Efeler 09, normal sezonun son 2 haftasını geçip ilk kez 2'nci Lig'e çıkmak için Play-Off etabına bilenecek.
DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)
2023-05-08 10:58:54
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