Efeler 09'da işlem tamam

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AYDIN, (DHA) Profesyonel liglerde tarihinin ilk sezonunu geçiren Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off'a kalmayı garantiledi. Grupta üst üste 4'üncü galibiyetini küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Niğde Anadolu FK'yı deplasmanda 6-1 yenerek alan yeşil-beyazlı ekip, bitime 2 maç kala Play-Off biletini resmen cebine koydu. Grupta 57 puanla 3'üncü sırada yer alan Efeler 09, normal sezonun son 2 haftasını geçip ilk kez 2'nci Lig'e çıkmak için Play-Off etabına bilenecek.

DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-05-08 10:58:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.