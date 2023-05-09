Aydın Ticaret Borsası Başkanı Çondur'un kardeşi ve kuzenine silahlı saldırı



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur´un kardeşi Aydın Çondur ile kuzeni İbrahim Becerik, tarlada pamuk ekimi yaptıkları sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Resiköy Mahallesi yakınlarında tarlada meydana geldi. Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur´un kardeşi Aydın Çondur ve kuzeni İbrahim Becerik, traktörle kendi arazilerinde pamuk ekimi yaptıkları sırada yanlarına yaklaşan bir kişi tarafından tabancayla saldırıda bulunuldu. Şüphelinin tabancasından çıkan 3 kurşun Çondur ve Becerik´in bacaklarına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan saldırgan ise jandarma ekipleri tarafından Reisköy´de tabancasıyla birlikte yakalandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN

2023-05-09 20:43:54



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