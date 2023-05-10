Kuşadasıspor'da Kartop gitti, Ferhatoğlu geldi

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KUŞADASI, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçını kazanamamasına rağmen Play-Off oynamayı garantileyen Kuşadasıspor'da normal sezonun bitimine 2 hafta kala sürpriz ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılarda şubat ayında işbaşı yaptığı takımı Play-Off'a taşıyan teknik direktör Levent Kartop'la yollar ayrılırken, Gürkan Ferhatoğlu yuvaya geri döndürüldü. Kuşadasıspor, Kartop yönetiminde 5 maçlık yenilmezlik serisi sonrası son 5 maçta tek galibiyetle yetinmişti. Siyah-beyazlılarda görevi yeniden devralan Aydınlı 40 yaşındaki teknik adam Gürkan Ferhatoğlu, Kuşadasıspor'u 2021 yılında Bölesel Amatör Lig'den seneler sonra 3'üncü Lig'e çıkaran isim olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2023-05-10 11:12:49



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