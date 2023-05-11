Aydın BŞB filede son sınavda

AYDIN, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi 7-8'incilik Etabı ilk maçında Sarıyer Belediyespor'u evinde 3-1 yenerek avantaj yakalayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, rakibine yarın konuk olacak.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Aydın ekibi yarın da kazanırsa ligde sezonu yedinci sırada tamamlayacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü ve son randevu cumartesi günü yine Sarıyer'in ev sahipliğinde oynanacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA
2023-05-11 11:36:39
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