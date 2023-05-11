Aydın BŞB filede son sınavda

Oy kullanmak zorunlu mu, cezası var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AYDIN, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi 7-8'incilik Etabı ilk maçında Sarıyer Belediyespor'u evinde 3-1 yenerek avantaj yakalayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, rakibine yarın konuk olacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Aydın ekibi yarın da kazanırsa ligde sezonu yedinci sırada tamamlayacak. Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü ve son randevu cumartesi günü yine Sarıyer'in ev sahipliğinde oynanacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2023-05-11 11:36:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.