Kuşadasıspor'da Ferhatoğlu imzayı attı

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KUŞADASI, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off'u garantilemesine rağmen son 3 maçtır galip gelemeyince teknik direktör Levent Kartop'la yollarını ayıran Kuşadasıspor, yuvaya döndürdüğü Gürkan Ferhatoğlu'yla sözleşme imzaladı. Daha önce 2021 yılında siyah-beyazlıları seneler sonra Bölgesel Amatör Lig'den 3'üncü Lig'e çıkaran isim olan 40 yaşındaki Ferhatoğlu, kalan 2 haftayı geçip, takımı Play-Off'tan bu kez 2'nci Lig'e taşımak için mesai harcayacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2023-05-12 10:58:23



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